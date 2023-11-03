الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نصرالله: تضحيات غزة أسست لمرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إن إسرائيل منذ الأيام الأولى لعملية طوفان الأقصى طلبت أسلحة جديدة وصواريخ من الولايات المتحدة.

وأضاف نصرالله في كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل طلبت منذ اليوم الأول- 7 أكتوبر- 10 مليارات دولار"، متسائلًا: "هل هذه دولة قوية أو تملك قدرة الوقوف على قدميها التي تحتاج إلى هذا الدعم الأمريكي والحشد الأوروبي".

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني أن التضحيات القائمة الآن في غزة والضفة وعلى كل الجبهات هي تضحيات مستحقة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات والنتائج تستحق كل هذه التضحيات لأنها أسست لمرحلة تاريخية جديدة من الصراع مع هذا العدو.

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