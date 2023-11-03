حسن نصرالله: قرار المقاومة العراقية باستهداف القواعد الأمريكية صائب وحكيم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم الجمعة، إنه بعد كل السنوات التي حاولوا القول لشعوب المنطقة والعالم الاسلامي بأن في جواركم دولة تحتكم للقانون الدولي، اليوم نساء غزة وأطفال غزة يسقطون الأقنعة الكاذبة التي ساهمت حكومات ووسائل إعلام لتغيير صورتها، وهذا يكشف عن المسئولية الأمريكية عن هذه الهمجية.

وأضاف نصرالله في كلمة بثتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "أمريكا هي المسئولة عن همجية إسرائيل، وهي التي تمنع إدانتها في مجلس الأمن".

وتابع: "الأمريكي يدير الحرب في غزة، ويجب أن يدفع ثمن جرائمه، وقرار المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف القواعد الأمريكية صائب وحكيم".

حصيلة 28 يومًا من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وأشار إلى أن المقاومة العراقية بدأت تتحدث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة في هذه الحرب.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف جيش الاحتلال قصفه لقطاع غزة، مستهدفًا المزيد من المنازل والتجمعات السكنية على رءوس ساكنيها، وتنفيذ أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف، وتوغل بري من عدة محاور يرتكز على سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات قوات الاحتلال المتوغلة بالقطاع.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة فإن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 9257 شهيدًا منهم 3826 طفلًا و2405 سيدات، إضافة إلى 23516 جريحًا بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 196 شهيدًا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلقت 2100 بلاغ عن مفقودين منهم 1200 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.