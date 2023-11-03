محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في جولة ميدانية، شوارع مدن بنها الخصوص وشبرا الخيمة، للاطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة، والاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين.

بدأت الجولة بمدينة بنها، تفقَّد خلالها منطقتيِّ عزبة السوق والمنشية، استجابة لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات قمامة ومحطة مناولة يتم إلقاء القمامة بها قرب التجمعات السكنية، ما يؤثر على صحة المواطنين بالمنطقة.

ووجَّه الهجَّان برفع جميع تراكمات القمامة الموجودة ومنع إلقاء القمامة مرة أخرى بها، ونقل جميع أماكن التجمعات ومحطات المناولة لأماكن خارج التجمعات السكنية حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للشوارع.

ووجَّه المحافظ، رئيس المدينة، بتشجير أماكن التجمعات وتحويلها إلى حدائق ومتنزهات لمواطني المنطقة، وتفعيل المتابعة الميدانية لضبط أي مواطن أو سيارة تلقي بالقمامة داخل التجمعات السكنية مناشدًا المواطنين بالحفاظ على المنطقة وعدم السماح لأي مواطن بإلقاء القمامة مرة أخرى.

رفع تراكمات القمامة

واستكمل الهجان الجولة بتفقد المقلب الوسيط بمدينة الخصوص والحملة الميكانيكية موجهًا باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة بالمحطة، والاهتمام بصيانة المعدات الموجودة بالمحطة وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما تفقد المحافظ خلال جولة اليوم محور مدينة الخصوص وطريق ترعة الإسماعيلية ومنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال رفع القمامة من نقاط التجميع بتلك الشوارع موجها بمواصلة العمل حتى يتم رفع كل تراكمات القمامة الموجودة، مشددا على ضرورة زيادة عدد الصناديق المخصصة لوضع القمامة بها.

وانتقل الهجان ومرافقوه إلى شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، مشددا على نظافة الشارع وعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد الهجان شارع عرابي متابعًا أعمال النظافة التي تتم باستخدام معدات الحي، حيث تم رفع كافة التراكمات الموجودة بالشارع ونقلها إلى المقلب الوسيط، كما وجه المحافظ بتكثيف العمل بالنوبتجيات الليلية ورفع القمامة أولا بأول وعدم مغادرة المعدات من الشارع إلا بعد تمام انتهاء أعمال النظافة.