التشكيل الرسمى لمباراة سموحة والاتحاد السكندرى فى الأسبوع السادس لدورى نايل

أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمباراة سموحة التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم، باستاد الإسكندرية في افتتاح الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي:

تشكيل فريق الاتحاد السكندري

حراسة المرمى.. المهدي سليمان

خط الدفاع.. هشام صلاح – محمود شبانة – إسلام أبوسليمة – كريم الديب

خط الوسط.. خالد الغندور – مورو ساليفو – عمر طارق الوحش – أحمد عادل ميسي

خط الهجوم.. بنجامين بواتينج – كريستوفاو مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح ومصطفى إبراهيم والحبيب حسن وبلال السيد وناصر ناصر ورجب عمران وعبدالغني محمد وأحمد عيد وبيكالي أوبامي.

تشكيل فريق سموحة

كما أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى.. الهاني سليمان

خط الدفاع.. محمد مصطفى ميدو – محمد المغربي - طارق علاء - محمود وحيد

حط الوسط.. حسين فيصل – دوكو دودو – عمرو قلاوة – لحسن دحدوح

خط الهجوم.. محمد سعيد مكرونة – فادي فريد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حسين تيمور وشريف رضا وعبداللطيف بن قسو وإسلام جابر ومصطفى البدري وأحمد خالد ومحمود حليمو وأبوبكر ليادي وحسام حسن.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف، وغابت عنه الانتصارات في آخر مباراتين بعد أن خسر أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف وتعادل مع إف سي زد بهدف لكل منهما.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل مرتين وهزيمة واحدة، لكنه لم يخسر في آخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالتعادل مع الجونة وبلدية المحلة بنتيجة واحدة 2-2 ثم الفوز على المقاولون 3-2، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 11.