نصرالله: أحداث 7 أكتوبر كان قرارها وتنفيذها فلسطينيًا 100%

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة شددت على الأسرى، لافتًا إلى أن أكثر من مليوني إنسان في غزة يعيشون في حصار خانق.

وأضاف، خلال كلمته التي عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أحداث 7 أكتوبر كان قرارها وتنفيذها فلسطينيًا 100%".

التحية لشعب غزة الأسطورى

ووجه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، التحية لشعب غزة، قائلًا: "كل التحية للشعب الأسطوري الذي لا نظير له في العالم، لشعب غزة وأهل غزة، الذين شاهدناهم على التليفزيون، وهم يخرجون على الأنقاض، وهو يؤكد أن ما حدث له فداء للمقاومة".