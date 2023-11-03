الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدء كلمة حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبنانى

حسن نصر الله
حسن نصر الله

بدأت كلمة الأمين العام لـحزب الله اللبناني ​حسن نصرالله​، في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه الحزب للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويسمع ​إطلاق نار​ كثيف في ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، تزامنًا مع خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني.

والأربعاء، قال نصرالله إنه ينبغي على إسرائيل الانسحاب من عدة نقاط عند الحدود البرية مع لبنان.

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جاء ذلك في كلمة متلفزة له في ذكرى اندلاع "حرب (يوليو) التي وقعت بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي عام 2006 واستمرت 33 يومًا".

وقال نصرالله: "لا بد من تكامل الجهود بين الدولة والمقاومة وبمساندة من الشعب اللبناني، لكي نستعيد أرضنا المحتلة في قرية الغجر (جنوب لبنان)".

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وقام الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بإنشاء سياج شائك حول المنطقة، وهو ما اعتبره لبنان "خرقًا خطيرًا ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.

والثلاثاء، تقدمت الخارجية اللبنانية بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بتهمة "تكريس" احتلالها الكامل، واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لقرية الغجر، وطالبت بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية من غير شروط.

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة والضفة الغربية إلى 9299

وسبق وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9299 شهيدًا، وأكثر من 25 ألف جريح.

وأضافت الصحة الفلسطينية خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم، أن 9155 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 144، والجرحى إلى أكثر 2200، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري، وأكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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