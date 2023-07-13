نصرالله: على إسرائيل الانسحاب من نقاط حدودية مع لبنان

قال أمين عام جماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله، الأربعاء، إنه ينبغي على إسرائيل الانسحاب من عدة نقاط عند الحدود البرية مع لبنان.

جاء ذلك في كلمة متلفزة له في ذكرى اندلاع "حرب (يوليو) التي وقعت بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي عام 2006 واستمرت 33 يوماً.

وأضاف نصرالله: "لابد من تكامل الجهود بين الدولة والمقاومة وبمساندة من الشعب اللبناني، لكي نستعيد أرضنا المحتلة في قرية الغجر (جنوب لبنان)".

وقام الجيش الإسرائيلي مؤخرا بإنشاء سياج شائك حول المنطقة، وهو ما اعتبره لبنان "خرقا خطيرا ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.

والثلاثاء، تقدمت الخارجية اللبنانية بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بتهمة "تكريس" احتلالها الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لقرية الغجر، وطالبت بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية من غير شروط.