الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقوبة قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو رخصتها انتهت

المرور
المرور

يعتبر قيادة مركبة آلية غير مرخصة بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية، مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.
وقد حرص المشرع على الحد من مخالفة قيادة مركبة آلية غير مرخصة بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية، وحدد عقوبتها، وذلك عملاً على تفادي تلك المخالفة نظرًا لخطورتها.

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الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور

ويُعاقب كل من يقود مركبة آلية غير مرخصة بها، أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها، أو سُحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية، بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لقانون المرور.

قيادة مركبة آلية مخالفة مرورية قانون المرور عقوبة قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها لحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر

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