عقوبة قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو رخصتها انتهت

يعتبر قيادة مركبة آلية غير مرخصة بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية، مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.

وقد حرص المشرع على الحد من مخالفة قيادة مركبة آلية غير مرخصة بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية، وحدد عقوبتها، وذلك عملاً على تفادي تلك المخالفة نظرًا لخطورتها.

ويُعاقب كل من يقود مركبة آلية غير مرخصة بها، أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها، أو سُحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية، بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لقانون المرور.