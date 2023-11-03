الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الدكتور أندريه زكى يشارك فى حفل تنصيب القس أمين مجدى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك  الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس أمين مجدي، قسًّا شريكًا للكنيسة الإنجيلية في 6 أكتوبر.

وشارك في مراسم الاحتفال الدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة، والقس ثروت سمير راعي كنيسة 6 أكتوبر، والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بالمجمع، والقس صموئيل عادل رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بالسنودس، والقس مجدي فؤاد عبدالنور، والشيخ أسامة بولس رئيس لجنة الشيوخ بالمجمع، كما تم تكريم شيخ الكنيسة هاني ميلاد خلال الحفل، وذلك بحضور عدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي والطائفة الإنجيلية.

وفي بداية كلمته عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة فرحة شعب كنيسة أكتوبر وقال: "أهنئ القس أمين على رسامته اليوم، وتنصيبه قسًّا شريكًا لكنيسة 6 أكتوبر، كما أهنئ القس ثروت سمير، راعي الكنيسة، وجميع شعب الكنيسة في 6 أكتوبر الحبيب".

الرعاية ليست خبرة كنسية فقط

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال خطاب الحفل: "الرعاية عودة إلى المستقبل؛ يا أحبائي الرعاية ليست خبرة كنسية فقط بل خبرة حياتية شديدة الأهمية، لأنها مرتبطة بقرار ومرتبطة بالعودة، ومليئة بالتحديات والتجارب، ولا ننسى أن هدفنا من الرعاية هو العودة والعبور إلى المستقبل".

وكانت قد أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن فتح باب التقدم لجوائز "صموئيل حبيب" لعام 2024، للتميُّز في العمل الاجتماعي، اعتبارًا من أول نوفمبر 2023.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر: "إننا مستمرون في استكمال رسالة الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة، والتي ما زالت تؤثِّر فينا وفي الكثير من شركائنا في المجتمع المصري، وتقديرًا لهذه الرسالة، وتشجيعًا لاستمرارها، أنشأت الهيئة هذه الجائزة عام 2000".

وأضاف زكي: "يتم منح جوائز مالية وتقديرية للفائزين من المؤسسات والجمعيات الأهلية المتميزة في العمل الاجتماعي، بجانب قيادة دينية مسيحية أو قيادة مجتمعية عامة تقدِّم نموذجًا في خدمة الجميع بدون تمييز، ممن لهم إسهام حقيقي في العمل الاجتماعي".

القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أمين مجدي للكنيسة الإنجيلية كنيسة انجيلية

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