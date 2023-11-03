الدكتور أندريه زكى: مستمرون فى استكمال رسالة القس صموئيل حبيب مؤسس الهيئة الإنجيلية

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن فتح باب التقدم لجوائز "صموئيل حبيب" لعام 2024، للتميُّز في العمل الاجتماعي، اعتبارًا من أول نوفمبر 2023.

وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر: "إننا مستمرون في استكمال رسالة الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة، والتي ما زالت تؤثِّر فينا وفي الكثير من شركائنا في المجتمع المصري، وتقديرًا لهذه الرسالة، وتشجيعًا لاستمرارها، أنشأت الهيئة هذه الجائزة عام 2000".

منح جوائز مالية وتقديرية للفائزين من المؤسسات والجمعيات الأهلية المتميزة في العمل الاجتماعي

وأضاف زكي: "يتم منح جوائز مالية وتقديرية للفائزين من المؤسسات والجمعيات الأهلية المتميزة في العمل الاجتماعي، بجانب قيادة دينية مسيحية أو قيادة مجتمعية عامة تقدِّم نموذجًا في خدمة الجميع بدون تمييز، ممن لهم إسهام حقيقي في العمل الاجتماعي".

ومن المقرر أن يتم تقديم واستقبال طلبات الاشتراك من خلال الصفحة الرسمية للهيئة القبطية الإنجيلية https://ceoss-eg.org/samhabibprize-2/ وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حتى نهاية شهر نوفمبر 2023.

ويذكر أن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، منذ أن أسسها عام 1950، وحتى رحيله عام 1997، كما كان يشغل منصب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقد كرمته الدولة بمنح نوط الامتياز مرتين.

وكانت قد نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاءً لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمقر الهيئة الإنجيلية، وذلك بحضور السيد Sonny Perdue Chancellor وزير الزراعة الأمريكي الأسبق ومستشار أنظمة التعلم الجماعي بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة المصرية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وعدد من القيادات وشركاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.