الهيئة الإنجيلية: نعتز بكوننا جزءًا من التحالف الوطنى للعمل الأهلى

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة د.القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاء لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الأربعاء، بمقر الهيئة الإنجيلية.

جاء ذلك بحضور Sonny Perdue Chancellor وزير الزراعة الأمريكي الأسبق، ومستشار أنظمة التعلم الجماعي بجورجيا بالولايات المتحدة، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد وزاره الزراعة المصرية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وعدد القيادات وشركاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وخلال فعاليات اللقاء تم عرض تأثير مبادرة ازرع على تحقيق الأمن الغذائي المصري، وعلى تحسين إنتاجية ودخل المزارع المصري، بعد نجاح المرحلة الأولى والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع و١٥٠ ألف فدان، واستكمال العمل على المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، حتى تحقق "ازرع" الحلم المصري الأكبر وهو الوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع، وزراعة مليون فدان قمح، بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع المشاركين، وبالسيد Sonny وزير الزراعة الأمريكي الأسبق، كما عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزاز الهيئة بكونها جزءًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي تأسس برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مارس 2022، وبعضويتها في هذا الكيان، الذي تبنى خلال الأعوام القليلة الماضية مبادراتٍ تنموية كبيرة، ساهمت بشكل كبير في تحسين حياة عدة ملايين من المواطنين، في مختلف أنحاء مصر.

وأضاف زكي خلال كلمته "أن مبادرة ازرع واحدة من أهم المبادرات برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة وزارة الزراعة المصرية، ونموذج ملهم في التعاون بين المجتمع المدني والدولة في خدمة المجتمعات".

من جانبه، عبر وزير الزراعة الأمريكي الأسبق عن سعادته الكبيرة باستضافة الهيئة الإنجيلية، والحوار مع أندريه زكي، كما عبر عن اعتزاز الكبير بمشاركة نخبة مصرية واعية من الخبراء في مجال الزراعة والمزارعين المصريين كما عبر عن تقديرة الكبير بمجهودات الرئيس السيسي في قضية الأمن الغذائي المصري، وتحقيق خطوات كبيرة في مجال الاكتفاء الذاتي، وتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع المصري.