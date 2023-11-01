الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الهيئة الإنجيلية تطلق لقاء عن قصة نجاح مبادرة "ازرع"

جريدة الدستور

بدأت  الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، منذ قليل، لقائها مع وزير الزراعة الأمريكي السابق- “Dr. Sonny Perdue”، وعدد من قيادات وزارة الزراعة من بينهم الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، لعرض قصة النجاح المصرية"مبادرة ازرع" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمقر الهيئة الانجيلية  للخدمات الاجتماعية.

يأتي هذا اللقاء بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، ملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

في سياق متصل بالكنيسة الانجيلية، شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي نظمته دار الثقافة بالهيئة الإنجيلية لمناقشة كتاب "الإنجيل اليوم: قراءة معاصرة لإنجيل مرقس" بحضور الكاتب والمفكر اللاهوتي الفرنسي أنطوان نوي، مؤلف الكتاب.

ورحب رئيس الإنجيلية بأنطوان نوي، مؤلف الكتاب مشيدًا بهذا الإصدار القيِّم، الذي يتبنى قراءة معاصرة لإنجيل مرقس؛ الذي ربما يعد النص الأقدم في العهد الجديد، وقال "في بداية كلمتي أود التأكيد على أن التفسير هو عملٌ ذو قواعد، وأولى هذه القواعد هي رحلة الذهاب والعودة في تفسير النص، والتي تشتمل على قراءة سياق النصِّ التاريخي والجغرافي والأدبي وخلفياته اللغوية، لنعرف ماذا كان النص يريد أن يقول للمتلقي الأول (هناك وآنذاك)، ثم العودة به إلى واقعنا المعاصر.

 

الهيئة القبطية الانجيلية القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية وزير الزراعة الأمريكي السابق وزارة الزراعة الدكتور حاتم إبراهيم

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