الدكتور القس أندريه زكى: نقف خلف الدولة المصرية ونتضامن مع الدول العربية فى مختلف الأزمات

أرسلت الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، شاحنة معونات تشمل 1000 كرتونة من المواد الغذائية وأدوات إغاثة طبية، بجانب 500 شنطة مدرسية بمحتوياتها الدراسية، إلى أهل مدينة درنة الليبية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه المساعدات بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك بحضور منسق المساعدات من الطائفة الإنجيلية القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس جاد إبراهيم، راعي كنيسة نهضة القداسة بحدائق شبرا.

نشدد على اصطفافنا الوطني الكامل مع بلادنا الغالية مصر في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة

وتؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي على وقوفنا خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والمخاطر، وتضامنًا مع الدول العربية الشقيقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها، مشددين على اصطفافنا الوطني الكامل مع بلادنا الغالية مصر في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة حاليًا.

وقد ضرب الإعصار "دانيال" منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها، وانهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.

من جهة أخرى، كانت قد أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن تثمينها جهود مصر الدولية في قمة القاهرة للسلام، والمساهمة الصادقة في احتواء الأزمة الطاحنة في قطاع غزة، وتراجع التصعيد العسكرى الإسرائيلي، والذى راح ضحيته آلاف من المدنيين الأبرياء منذ ٧ أكتوبر حتى الآن.

كما تؤكد الطائفة الإنجيلية على ثقتها، ووقوفها صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية، وعدم التهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادة بلادنا وأمنها القومى، فى ظل ظروف وأوضاع عالمية شديدة الخطورة، بإرادة شعبها وعزيمة قيادتها السياسية.