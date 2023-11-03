الأنبا مرقس يلتقى مسئولي المجلس الأعلى لـ"رفاق الكرمة"

نظم نشاط رفاق الكرمة بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس للأقباط الكاثوليك بالقوصية اللقاء الشهري لأعضائه حول الروحانية الاغناطية ورسالتها فى خدمة الكنيسة فضلًا عن احتفال الأعضاء معًا بصلاة القداس الالهي بكابيلا دير راهبات المحبة فى حضور مسئولى المجلس الاعلى لرفاق الكرمة بالقاهرة.

وفى ختام الاجتماع قام أعضاء النشاط الاغناطي بلقاء صاحب النيافة الانبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك بمقر المطرانية وجاء هدف الزيارة للتخطيط والتفكير من اجل خدمة اكثر عمقًا حسب احتياجات الكنيسة. كان قد حضر اللقاء القمص انطون رزق الله والاب يوحنا ماهر.



الأنبا مرقس يزور عدد من الانشطة الاجتماعية بكنيسة السيدة العذراء بنى محمديات

وعلى هامش زيارة صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك إلى مدرسة النصر الابتدائية الخاصة ببنى محمديات قام الاب المطران بزيارة خاصة لبعض الانشطة الاجتماعية بكنيسة السيدة العذراء للاقباط الكاثوليك ببني محمد

حيث أثنى نيافة الانبا مرقس على النشاط الاجتماعي للكنيسة مقدمًا الشكر للاب مرقس سلامة والاب بيو جارحي رعاة الكنيسة على مجهوداتهم الكبيرة فى خدمة ابناء القرية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

مدة صوم الميلاد المجيد 2023-2024

ويعرف صوم الميلاد شعبيًا باسم الصوم الصغير، بينما يعرف الصوم السالف لاحتفالات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، باسم الصوم الكبير، ولعل الفارق بين كليهما يكمن في المدة الزمنية اذ يستغرق الصوم الكبير مدة 55 يومًا، بينما يستغرق الصوم الصغير أو صوم الميلاد 34 يومًا تبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر سنويًا لتنتهي باحتفال وقداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 من شهر يناير، ليتناول الاقباط الماكولات ذات الطابع الفطري من لحوم وألبان والأجبان وغيره بدء من السويعات الأولى من فجر يوم 7 يناير.

