الكنيسة الأسقفية بالمعادي تنظم نهضة روحية للصلاة من أجل البلاد

نظمت كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، نهضة روحية بهدف الصلاة من أجل البلاد.

بدأ اليوم بكلمة للقس أسامة فتحي راعي الكنيسة بالمعادي، إذ قال إننا نحتاج في تلك الظروف التي تمر بها البلاد إلى نهضة ومعونة من الله، مضيفًا إننا في حاجة إلى الصلاة من أجل البلاد، أن يعطي الله الحكمة والسلام.

وتحدث المرنم ناصف من الكتاب المقدس عن بولس وسيلا، أنهم في أحلك أيامهم في سجن فيلبي كان رجائهم الوحيد هو الصلاة والتسبيح.

الصلاة من أجل وقف الحرب



وصلى الشيخ سليم واصف، من أجل السلام ووقف الحرب في المنطقة العربية، واستكمل صلاتهِ من أجل الحكمة والمعونة للرؤساء ولكل من هم في منصب في اتخاذ القرارات اللازمة للحد من الأضرار الواقعة على الشعب.

واختتم القس أسامة النهضة مصليًا، أن نكون في علاقة أعمق مع الله لكي ينتشر السلام في العالم.

وتستعد الكنائس المسيحية، لبدء صوم الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

مدة صوم الميلاد المجيد 2023-2024

ويعرف صوم الميلاد شعبيًا باسم الصوم الصغير، بينما يعرف الصوم السالف لاحتفالات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، باسم الصوم الكبير، ولعل الفارق بين كليهما يكمن في المدة الزمنية اذ يستغرق الصوم الكبير مدة 55 يومًا، بينما يستغرق الصوم الصغير أو صوم الميلاد 34 يومًا تبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر سنويًا لتنتهي باحتفال وقداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 من شهر يناير، ليتناول الاقباط الماكولات ذات الطابع الفطري من لحوم وألبان والأجبان وغيره بدء من السويعات الأولى من فجر يوم 7 يناير.

ما يؤكل خلال الصوم

ويعتبر صوم الميلاد المجيد، من الأصوام التي سمح التشريع الكنسي، للأقباط خلالها بتناول الماكولات ذات الطابع البحري، مثل الأسماك والجمبري والسلطعونات المختلفة والأصداف وغيره، وهو ما يتشارك فيه مع صوم الرسل والسيدة العذراء، بينما الأصوام الأخرى، مثل الأربعاء والجمعة وأهل نينوي والصوم الكبير، يمتنع خلالهم الأقباط عن هذه المأكولات.