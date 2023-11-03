الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: نطالب أحرار العالم بالضغط لإيقاف الحرب على غزة

عطالله حنا
عطالله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إننا نتساءل إلى متى سوف يستمر مسلسل الموت والدمار والخراب؟، ومن يدفع فاتورة هذه الحرب إنما هم المدنيون الأبرياء في غزة، لا سيما شريحة الأطفال.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية: نطالب الأحرار في عالمنا بضرورة الضغط واتخاذ المواقف القوية والواضحة، والمطالبة بوقف هذا العدوان، فغزة قبل الحرب كانت أشبه بالعالم الثالث بسبب الحصار، أما في هذه الأيام ومع هذه الحرب المروعة فالدمار منتشر في كل مكان والدماء والأشلاء والأحزان والآلام والحسرة على الأحبة الذين رحلوا.
 

نقف إلى جانب غزة

وأضاف المطران عطا الله حنا: نقف إلى جانب غزة في معاناتها، فهذا واجب أخلاقي وإنساني، ولن نستسلم لأي ضغوطات أو ابتزاز يريدنا أن نكون صامتين أو متفرجين أمام هذه الجرائم المروعة بحق الإنسانية.

أهل غزة يتعرضون لسياسة التنكيل والتطهير العرقى والدمار الشامل

 واختتم: إن الصمت على هذه الجرائم هو اشتراك في الجريمة، فكل إنسان حر في هذا العالم، وكل من موقعه وبالطريقة التي تناسبه يجب أن نتوحد معا وسويا في هذه الأوقات الحزينة والأليمة مطالبين بأن تتوقف هذه الحرب.. أهل غزة يتعرضون لسياسة التنكيل والتطهير العرقي والدمار الشامل، ويجب أن تتوقف هذه المظالم فورا حقنا للدماء ووقفا للدمار.

وكان رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس قد قال: إننا نناشد كافة قوى الخير في عالمنا، والمرجعيات الروحية والإنسانية، ضرورة أن يكون هنالك موقف واضح رافض للعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي، ومطالب بأن تتوقف هذه الحرب التي يدفع فاتورتها الأبرياء والمدنيون في غزة، خاصة شريحة الأطفال الذين يُقتلون بطريقة مروعة، وستبقى صور الجثامين ماثلة أمامنا في مشهد يشير إلى بشاعة وهمجية ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني.

المطران عطا الله عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية غزة مسلسل الموت والدمار العدوان فغزة

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