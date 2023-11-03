الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونصة بـ1989.83 دولار.. أول تراجع أسبوعي للذهب منذ شهر

الذهب
الذهب

يتجه الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، وسط إحجام من المتعاملين إلى حد كبير قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1989.83 دولار للأونصة، وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1997.40 دولار.

 الذهب ينخفض 1% بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

وانخفض الذهب واحدا بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس، تراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية مع اعتياد الأسواق على فكرة وجود صراع طويل بين إسرائيل وحماس، مضيفا الأموال تخرج من الذهب والدولار الأمريكي وتعود إلى الأصول الأكثر مخاطرة.

 ارتفاع السندات وتراجع الدولار

وتتجه الأسهم صوب أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام، بينما ارتفعت السندات وتراجع الدولار مع ترحيب المستثمرين بالتوقف في حملة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 925.13 دولار، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1111.62 دولار.

الذهب العقود الأمريكية دولار الشرق الأوسط أسعار الذهب إسرائيل

مواد متعلقة

الكرملين ينفى تقارير حول إرسال منظومة دفاع جوى روسية إلى حزب الله

برلمان تونس يجهز قانونًا جديدًا يقود إلى حلّ "النهضة"

عاجل.. فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر إلى سواحل غزة

بلينكن: نرفض توطين الفلسطينيين خارج غزة ونشكر مصر على جهودها

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين

وفاة 4 مرضى سرطان جراء توقف مستشفى فى غزة عن العمل

تضرر مدارس للأونروا تأوى نازحين بقصف إسرائيل لقطاع غزة

"معيب للغاية".. رسالة زعيم الأغلبية الديمقراطية فى "الشيوخ الأمريكى" بشأن مساعدات إسرائيل

الأكثر قراءة

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

تداعيات الأزمات العالمية.. أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر

تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقى

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 فى مصر

ارتفاع ملحوظ.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد لقاء نتنياهو وبلينكن.. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: الوقود لن يدخل غزة

جيش الاحتلال: قواتنا تتقدم فى غزة

صاروخ مضاد للدبابات يستهدف قوات الاحتلال على حدود لبنان