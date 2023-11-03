خبير اقتصادى: قرار تثبيت أسعار السولار جاء مراعاة لمحدودى الدخل

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قرار تثبيت أسعار السولار دون تغيير هو قرار الرئيس السيسي لمراعاة محدودي الدخل.

وتابع "يوسف" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بالرغم من طلب الحكومة برفع أسعاره نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت القياسي لمستويات كبيرة وارتفاع أسعار السولار عالميًا بما يفوق أسعار البنزين ٩٥ عالميًا، مما أدى إلى مضاعفة تكلفة السولار محليًا عن الأسعار المتداولة. ومع ذلك، أصر الرئيس على عدم المساس بأسعار السولار المرتبطة بالحياة اليومية لحركة المواطنين محدودي الدخل في المواصلات العامة والميكروباص والسكك الحديدية وغيرها.

خبير اقتصادي: قرار الرئيس تثبيت أسعار السولار جاء لـ مراعاة محدودي الدخل

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم 03/11/2023 لتصبح كالآتي:

10 جنيه للتر البنزين 80 و11.50 جنيه للتر البنزين 92 و12.50 جنيه للتر البنزين 95 وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلية، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلية كانت في مايو 2023.

وقد ناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولارًا للبرميل.

ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلية وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.