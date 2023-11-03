الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرات حاشدة فى عواصم عربية وعالمية تطالب بوقف العدوان على غزة

مظاهرات
مظاهرات

شهد العديد من العواصم العربية والعالمية، مظاهرات حاشدة بمشاركة الآلاف دعما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

مظاهرات فى الأردن دعمًا لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية

وانطلقت اليوم الجمعة، في المملكة الأردنية، مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة للجمعة الرابعة علي التوالي.

وانطلقت المظاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم، من أمام المسجد الحسيني بمشاركة الآلاف، ندد خلالها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي، وطالبوا بتدخل دولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية.

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واستنكر المشاركون صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ.

وفي أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، أقام المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي.

كما نظمت فعاليات شعبية وحزبية وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي غرب العاصمة عمان، ندد المشاركون فيها بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، الذي أدى لاستشهاد وجرح آلاف المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

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ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلى إلى 9227 فى غزة

مظاهرات داعمة للمقاومة فى عمان والدوحة وتركيا

فيما شهدت سلطنة عمان، مظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، دعما لغزة والمقاومة وتنديدا بجرائم الاحتلال.

كما شهدت العاصمة القطرية الدوحة، قبل قليل، تظاهرة حاشدة  تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة.

وفي تركيا، خرج الآلاف في مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة، رافعين أعلام فلسطين وشعارات مكتوبة.

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 9227 شهيدًا في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 143 شهيدًا منذ العدوان الدموي في السابع من أكتوبر.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أنه مساء الخميس، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات دموية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية نتج عنها 9 شهداء وعشرات الإصابات في صفوف المواطنين ودمار كبير في البنية التحتية، كما حصل في مدينة جنين ومخيمها، وقرية تل قرب نابلس، ومخيمي الفوار وقلنديا.

مظاهرات قطاع غزة المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى صلاة الغائب

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