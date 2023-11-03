رئيس جهاز شئون البيئة: حريصون على إنجاح منظومة جمع وكبس قش الأرز

أكد رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور علي أبوسنة، الحرص على إنجاح منظومة جمع وكبس قش الأرز، موضحًا أن تكثيف الجولات التفقدية اليومية لقيادات الوزارة لمحاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات المعنية، ومعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أي مواقع للحرق المكشوف على أرض الواقع، ترجع إلى أن حجم زراعة الأرز هذا العام أضعاف أي عام مضى.

وقال رئيس جهاز شئون البيئة، اليوم الجمعة، إن الدقهلية تُعد من أكبر المحافظات في الدلتا في زراعة محصول الأرز، حيث زرعت هذا العام 404 آلاف فدان أرز ينتج عنها 810 آلاف طن قش أرز تقريبًا، أما جملة المساحة المنزرعة من محصول الأرز بمحافظة الشرقية لعام 2023 بلغت 298.622 ألف فدان.

وأشار إلى استمرار الوزارة في التنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة والسيطرة عليها بعدم حرقها، والمساعدة في جمعها من الحقول منعًا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام والتي تتسم بالتقلبات الجوية، والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة، حرصًا على سلامة صحة المواطنين والأطفال.

تجنب حرق المخلفات الزراعية

وأكد استمرار تقديم المساعدة والدعم الفني للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية خاصة مع اقتراب انتهاء موسم السحابة السوداء، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الماضية حرصنا على العمل على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء 99% من إجمالي المساحات المنزرعة، حيث جنبت مصر 159 طنًا من ملوثات الهواء سنويًا.

وعن الدراسة التي تتم حاليًا بعنوان "سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر"، أكد رئيس جهاز شئون البيئة أن الدراسة مستمرة حاليًا تحت إشراف خبيرة دولية متخصصة في هذا المجال، ويتم تدريب العاملين بالمحميات الطبيعية على تركيب الحساسات لرصد سلوك القرش، مشيرًا إلى أن تلك الدراسة تستهدف ثلاثة أنواع من أسماك القرش والمسئولة عن جميع الحوادث المسجلة بالبحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة طبقًا للإحصائيات المحلية والدولية.