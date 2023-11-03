الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز شئون البيئة: حريصون على إنجاح منظومة جمع وكبس قش الأرز

علي أبو سنة
علي أبو سنة

أكد رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور علي أبوسنة، الحرص على إنجاح منظومة جمع وكبس قش الأرز، موضحًا أن تكثيف الجولات التفقدية اليومية لقيادات الوزارة لمحاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات المعنية، ومعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أي مواقع للحرق المكشوف على أرض الواقع، ترجع إلى أن حجم زراعة الأرز هذا العام أضعاف أي عام مضى.

وقال رئيس جهاز شئون البيئة، اليوم الجمعة، إن الدقهلية تُعد من أكبر المحافظات في الدلتا في زراعة محصول الأرز، حيث زرعت هذا العام 404 آلاف فدان أرز ينتج عنها 810 آلاف طن قش أرز تقريبًا، أما جملة المساحة المنزرعة من محصول الأرز بمحافظة الشرقية لعام 2023 بلغت 298.622 ألف فدان.

وأشار إلى استمرار الوزارة في التنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة والسيطرة عليها بعدم حرقها، والمساعدة في جمعها من الحقول منعًا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام والتي تتسم بالتقلبات الجوية، والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة، حرصًا على سلامة صحة المواطنين والأطفال.

تجنب حرق المخلفات الزراعية

وأكد استمرار تقديم المساعدة والدعم الفني للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية خاصة مع اقتراب انتهاء موسم السحابة السوداء، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الماضية حرصنا على العمل على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء 99% من إجمالي المساحات المنزرعة، حيث جنبت مصر 159 طنًا من ملوثات الهواء سنويًا.

txt

"شئون البيئة": العمل على مزيد من التعاون وخلق شراكات جديدة بين مصر وكوريا

txt

"شؤون البيئة": إجراءات للحد والتكيف مع التغيرات المناخية في ظل الزيادة السكانية

وعن الدراسة التي تتم حاليًا بعنوان "سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر"، أكد رئيس جهاز شئون البيئة أن الدراسة مستمرة حاليًا تحت إشراف خبيرة دولية متخصصة في هذا المجال، ويتم تدريب العاملين بالمحميات الطبيعية على تركيب الحساسات لرصد سلوك القرش، مشيرًا إلى أن تلك الدراسة تستهدف ثلاثة أنواع من أسماك القرش والمسئولة عن جميع الحوادث المسجلة بالبحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة طبقًا للإحصائيات المحلية والدولية.

نوبات تلوث الهواء جهاز شئون البيئة منظومة جمع وكبس قش الأرز التقلبات الجوية المخلفات الزراعية

مواد متعلقة

"شئون البيئة": العمل على مزيد من التعاون وخلق شراكات جديدة بين مصر وكوريا

"شؤون البيئة": إجراءات للحد والتكيف مع التغيرات المناخية في ظل الزيادة السكانية

الأكثر قراءة

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

تداعيات الأزمات العالمية.. أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر

تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقى

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 فى مصر

ارتفاع ملحوظ.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد لقاء نتنياهو وبلينكن.. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: الوقود لن يدخل غزة

جيش الاحتلال: قواتنا تتقدم فى غزة

صاروخ مضاد للدبابات يستهدف قوات الاحتلال على حدود لبنان