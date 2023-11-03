بينها "منحوتات بنات النيل".. أجندة المعارض التشكيلية هذا الأسبوع

"منحوتات بنات النيل" معرض فن بصري معاصر، وهو واحد من المعارض التشكيلية، والفنية، سواء في فن النحت، أو التصوير البصري، والتي تحتشد بها أجندة هذا الأسبوع، ونستعرضها لكم في هذا التقرير.

منحوتات بنات النيل

ففي السابعة من مساء الثلاثاء المقبل السابع من نوفمبر، يحتضن جاليري نوت، للفن التشكيلي بالزمالك، افتتاح المعرض الجماعي “منحوتات بنات النيل”، والذي يستمر حتي 30 نوفمبر 2023. ويضم باقة من الأعمال الفنية البصرية لعدد من الفنانات التشكيليات.

وتشارك في معرض “منحوتات بنات النيل”، الفنانات أماني فوزي. إنجي عمارة، فاطمة علي، هدير إدريس، مروة مجدي، ميرفت أحمد، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجي، نورهان ماهر، علا موسي، رانيا رجب، سما يحيي، سمر مجدي، سارة قاسم، وسام الهوام، ويوستينا فهمي.

معرض الفنان مصطفى عبد المعطي

وفي السادسة مساء بعد غد الأحد، يفتتح بجاليري الزمالك للفن، المعرض الفردي الخاص للفنان مصطفي عبد المعطي، وتحل الفنانة رباب نمر، ضيفة شرف علي المعرض والذي يستمر حتي 21 نوفمبر.

وتقول الفنانة مني عبد الكريم عن المعرض: في تجربته الممتدة، وهو التحدي الذي يواجه الفنان ويتمثل في قدرته على تحويل العناصر المباشرة إلى عناصر مجردة متعددة التأويلات والمعاني، وإلى تحويلها من قيم كلامية إلى قيم جمالية، وهذه القيم هي ما يبقى على المسطح ويمنحه الخلود، فالفن هو بصمة الإنسان على وجه الحياة وهو ما يسجل حياته في كل زمان ومكان.

“نبت” معرض نحت بقاعة الباب سليم

وفي السابعة مساء الثلاثاء المقبل، تحتضن قاعة الباب سليم، بمتحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية، فعاليات معرض للفنان باهر أبو بكر، بعنوان “نبت”. ويستمر المعرض حتي 18 نوفمبر.

يضم معرض “نبت” 25 عمل نحتي، يتناول من خلالها المثال باهر أبو بكر، تجربته الفنية النحتية، فى تناول العناصر النباتية فى الطبيعة من بذور وجذور وحركة خروج الحياة الجديدة للنبتة.

معرض إعادة تصور

وفي السابعة من مساء بعد غد الأحد، يحتضن جاليري مصر بالزمالك، افتتاح المعرض الفردي الخاص، للفنانة التشكيلية علياء الجريدي، والذي يقام تحت عنوان “إعادة تصور”، ويستمر حتي 29 نوفمبر.

وعن معرضها إعادة تصوري، قالت “علياء الجريدي” لـ “الدستور”: "المعرض نتيجة محاولة للبحث فى أصل الروايات والكتب الخيالية، حيث يكتشف أنها جاءت من حقيقة أن النقل من لسان إلى لسان، والزمن قد أكسبها رداء وهمى، أضاع الحقيقة بين ثناياه.

البدايات.. عودة لسنوات الإبداع الأولي

وفي السادسة من مساء بعد غد الأحد أيضا، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات الدورة الأولي من معرض "البدايات".. عدة لسنوات الإبداع الأولي. وذلك بقصر الفنون – ساحة دار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، ويستمر المعرض حتي 23 نوفمبر.

ويضم المعرض أعمال 149 فنانًا من مختلف الأجيال من بينهم 29 فنانًا من رواد الحركة التشكيلية المصرية. وبحسب “قانوش”، فأن المعرض: هو عرض من دورات متعددة، يبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون، وهو تَجَمُّع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من الروّاد وحتى جيل الألفيّة، وقد تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لضمان دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب الهامة.

تشخيص معرض جماعي

وفي السادسة من مساء بعد غد الأحد أيضا، يستقبل جاليري قرطبة بالمهندسين، افتتاح المعرض الجماعي “تشخيص”، بمشاركة أربعة فنانيين تشكيليين من الشباب وهم: أسماء خوري، فيلوباتير حليم، ميشيل معلوف، ويستمر المعرض حتي 25 نوفمبر الجاري.