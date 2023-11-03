نائب محافظ أسوان تتابع مشروع الممشى السياحي بأبو سمبل

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60 %، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعمًا من وزارة السياحة والأثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

رافق الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، خلال جولتها كلًا من: محمد عبدالعزيز، رئيس مدينة أبو سمبل، والمهندسة نهى محمود، مدير المشروعات بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية.

كما شملت الجولة التفقدية لنائب المحافظ التي تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة والتي تضم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والرصف بدءًا من مدخل المدينة وحتى منطقة المعبد بطول 5 كم، فضلًا عن إنشاء كافتيريا حضارية بشكل جمالي.

الالتزام بالمواعيد المحددة

من ناحيتها، شددت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوي الذي يأتي ضمن الرؤية المتكاملة التي قام بوضعها محافظ أسوان بشأن توفير مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التي تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأشارت نائب محافظ أسوان، إلى أن الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل السياحية يشتمل على إنشاء التكاسي والإنترولوك، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات، وقاعدة الديكور للأعمدة، وكذا أحواض الزهور المضيئة، وبرجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين باختلاف ومرتادي الممشى السياحي، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الانتهاء منه في ثوبه الجديد.

جولة نائب محافظ أسوان

جولة نائب محافظ أسوان