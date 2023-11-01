الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروع حي اللوتس.. ويوجه بسرعة إنهاءه

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

 تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بالتجمع الأول والثانى بمشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد، وذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية. 

رافق اللواء أمحافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومديرى الإسكان والطرق، ونواب رئيس المدينة. 

تفاصيل جولة محافظ أسوان

وخلال جولته التفقدية، شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تشكيل إتحاد ملاك للعمارات السكنية بالتجمعين بواقع 3000 وحدة سكنية لمساندة الجهود التنفيذية، ولتكون المسئولية مشتركة فى منع أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى الذى شهد النور بعد 14 عاما، حيث كان من المشروعات المتعثرة، على أن يتوازى مع ذلك عمل محاضر للمخالفين، وهو الذى يتكامل مع التزام المنتفعين بمنظومة النظافة العامة، والجمع اليومى من المنازل للارتقاء بهذا الحى السكنى النموذجى المتكامل الخدمات والمرافق. 

وكلف محافظ أسوان الشركة المنفذة لمسجد الرحمة بالتجمع الثانى والذى يسع 600 مصلى للرجال والسيدات، ومقام على مساحة 600 م2 بتكلفة 9 مليون جنيه، بالإنتهاء من التشطيبات النهائية، والتنسيق بين مديريتى الإسكان والأوقاف لفرش المسجد وتجهيزه بشكل كامل، حتى يتسنى أداء أول صلاة للجمعة به فى النصف الثانى من شهر نوفمبر الجارى. 

وخلال تفقده للمول التجارى بالتجمع الأول والمقام على مساحة 700 م2، وبتكلفة 7 ملايين جنيه، ومكون من دورين ويضم 8 محلات وكافتيريا، و4 مكاتب إدارية، وجه اللواء أشرف عطية بالإسراع بمعدلات التنفيذ، ليتم نهو بنهاية نوفمبر الجارى، مع الإلتزام باللمسات الجمالية له، ولاسيما أنه تم إنشاؤه على شكل زهرة اللوتس وأوراق الشجر، ليكون إضافة حضارية لهذا المشروع الهام. 

وطالب محافظ أسوان بزيادة وتير العمل للانتهاء من باقى الأعمال المتعلقة بخطوط الاتصالات، ليعقب ذلك استكمال اللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.

IMG-20231101-WA0031
IMG-20231101-WA0031
IMG-20231101-WA0028
IMG-20231101-WA0028
IMG-20231101-WA0030
IMG-20231101-WA0030
محافظ أسوان حي اللوتس الإسكان المميز حى العقاد جولة ميدانية

مواد متعلقة

"طب أسوان" تشارك بالمؤتمر السنوى لجراحات إعادة البناء فى المسالك

محافظ أسوان يشهد احتفال حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.. وتسليم دعم مالي لـ80 مشروع

محافظ أسوان يجرى تجربة عملية لمعدات نظافة وتجميل المتنزهات السياحية

محافظ أسوان: الانتهاء من تجهيز مقر الشبكة الوطنية للطوارئ تمهيدًا لافتتاحه

محافظ أسوان يتابع حملات تفقد الأسواق وتطبيق منظومة ضبط الأسعار والالتزام بتخفيضها

محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات التجميل بمدينة أبو سمبل للظهور اللائق أمام السائحين

بعد إخلاءها من السائحين.. استمرار رسو الباخرة "المثقوبة" بمرسى معبد كوم أمبو

ارتفاع ضحايا حادث تصادم صحراوى أسوان لـ 3 وفيات

الأكثر قراءة

وقاية النباتات ينجح في إجتياز معايير تجديد مواصفتين دوليتين

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي المصري

يوم الجمعة من كل أسبوع.. إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يدعم تهجير أهل غزة إلى مصر

هنية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلى الحقيقية "ستصدم شعبه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا