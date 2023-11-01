محافظ أسوان يتابع مشروع حي اللوتس.. ويوجه بسرعة إنهاءه

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بالتجمع الأول والثانى بمشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد، وذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية.

رافق اللواء أمحافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومديرى الإسكان والطرق، ونواب رئيس المدينة.

تفاصيل جولة محافظ أسوان

وخلال جولته التفقدية، شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تشكيل إتحاد ملاك للعمارات السكنية بالتجمعين بواقع 3000 وحدة سكنية لمساندة الجهود التنفيذية، ولتكون المسئولية مشتركة فى منع أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى الذى شهد النور بعد 14 عاما، حيث كان من المشروعات المتعثرة، على أن يتوازى مع ذلك عمل محاضر للمخالفين، وهو الذى يتكامل مع التزام المنتفعين بمنظومة النظافة العامة، والجمع اليومى من المنازل للارتقاء بهذا الحى السكنى النموذجى المتكامل الخدمات والمرافق.

وكلف محافظ أسوان الشركة المنفذة لمسجد الرحمة بالتجمع الثانى والذى يسع 600 مصلى للرجال والسيدات، ومقام على مساحة 600 م2 بتكلفة 9 مليون جنيه، بالإنتهاء من التشطيبات النهائية، والتنسيق بين مديريتى الإسكان والأوقاف لفرش المسجد وتجهيزه بشكل كامل، حتى يتسنى أداء أول صلاة للجمعة به فى النصف الثانى من شهر نوفمبر الجارى.

وخلال تفقده للمول التجارى بالتجمع الأول والمقام على مساحة 700 م2، وبتكلفة 7 ملايين جنيه، ومكون من دورين ويضم 8 محلات وكافتيريا، و4 مكاتب إدارية، وجه اللواء أشرف عطية بالإسراع بمعدلات التنفيذ، ليتم نهو بنهاية نوفمبر الجارى، مع الإلتزام باللمسات الجمالية له، ولاسيما أنه تم إنشاؤه على شكل زهرة اللوتس وأوراق الشجر، ليكون إضافة حضارية لهذا المشروع الهام.

وطالب محافظ أسوان بزيادة وتير العمل للانتهاء من باقى الأعمال المتعلقة بخطوط الاتصالات، ليعقب ذلك استكمال اللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.

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