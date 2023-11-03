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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 3-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس الخريفية على أغلب الانحاء ليسود الطقس الخريفي الحار الرطب  نهارًا لطيف معتدل ليلًا، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 3-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 3-11-2023

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية،  طقس صافٍ جزئيًا نهارًا معتدل الحرارة، وتتشكل الشبورة المائية صباحًا، ويسود ليلًا الطقس المائل للبرودة، والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس على شمال الصعيد وجنوب الصعيد مائل للحرارة، وليلًا طقس معتدل.

ووفق بيان هيئة الأرصاد  الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصد الجوية السائقين من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر نظرًا لكثافة الشبورة المائية مع تشغيل الإضاءات الأمامية والخلفية، وترك مسافة بين السيارات لا تقل عن متر. 

 

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درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.
  • الإسكندرية: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.
  • مطروح: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.
  • سوهاج: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.
  • أسوان: العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.
  • الوجه البحري: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.
  • جنوب سيناء: العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد وجنوب الصعيد: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.

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