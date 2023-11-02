الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب المؤتمر: تعمير سيناء عبور مصرى جديد بعد الخلاص من الإرهاب

تنمية سيناء
تنمية سيناء

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالمشروع القومي لتنمية سيناء وربطها بالدلتا، موضحا أن الآن أصبح هناك 6 أنفاق تربط سيناء بالدلتا، بالإضافة إلى شبكات المياه والكهرباء، وما حدث في سيناء من تنمية منذ 2014 حتى الآن يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة في في عملية تنمية وتعمير أرض الفيروز.

القضاء على الإرهاب

وأكد اللواء دكتور رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن ثورة 30 يونيو انتزعت مصر من فخ جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن التنمية التي حدثت في سيناء بعد استرداد مصر يعد عبورًا جديدًا.

تنمية سيناء 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، الدولة أنفقت أكثر من 600 مليار جنيه على تنمية سيناء، وجاء الآن دور أبناء سيناء والشركات لاستكمال استراتيجية التعمير ومشاركة الحكومة في عمليات التنمية من أجل حماية سيناء المستهدفة.
 

رضا فرحات حزب المؤتمر تنمية سيناء خط أحمر الحدث اليوم

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