السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "المؤتمر": مصر دولة قوية ولا يجرؤ أحد على المساس بها

رضا فرحات
رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، إن الدولة المصرية قوية لا تعتدي على أحد، ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عليها، ولا توجد دولة في العالم قادرة على فرض شيء على مصر أو أن تمارس الضغوط عليها، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على استقرار المنطقة، وتبذل جهدًا كبيرًا من أجل تحقيقه وحماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

رسائل الرئيس السيسي 

وأشار فرحات إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، حملت رسائل قوية وواضحة دلت على قوة الدولة المصرية، وكشفت أن استمرار العمليات العسكرية الحالية ستكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع فى حالة عدم تضافر جهود كل الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد نائب رئيس حزب "المؤتمر" على أن مصر دولة قوية ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها، وتلعب دورًا إيجابيًا في إطار استقرار المنطقة، وتبذل جهدًا كبيرًا جدًا من أجل ذلك، من خلال تبّني سياسات خارجية مستقلة وغير انتهازية، والحفاظ على مبادئ سيادتها واستقلالها الوطني، كما أنها تلتزم بمبادئ القانون الدولي، وتؤمن بأهمية حفظ استقرار المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأشاد فرحات بتبني الأمم المتحدة القرار العربي لوقف العنف في غزة لدعم القضية الفلسطينية، والقرار يدعم هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، لافتًا إلى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية، وتسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

رضا فرحات حزب المؤتمر مصر الأمن القومي المصري الرئيس السيسي غزة

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