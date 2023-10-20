الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: لم يعد فى غزة مكان آمن يمكن للمدنيين اللجوء إليه

غزة
غزة

قال رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تقوم بدور سريع وتحرك دبلوماسي للضغط على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وإسرائيل لمحاولة احتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة ومحاولة إنهاء هذا الاحتلال الغاشم الانتقامي على الشعب الفلسطيني، ومحاولة إجباره على التهجير القسري من أرضه.

إسرائيل تقصف المستشفيات والكنائس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة: لم يعد في غزة أي مكان آمن يمكن للمدنيين اللجوء إليه، حيث إن إسرائيل تقصف حتى المستشفيات، حتى الكنائس، حيث تداولت وكالات الأنباء استهداف كنيسة أرثوذوكية في غزة، وبها عدد كبير من المدنيين.

تصفية القضية الفلسطينية عسكريًا 

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل قوة لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا وإنهائها وإجبار المواطنين على التهجير القسري، مما يؤكد على مخطط إسرائيلي واضح لا نية لإسرائيل في التراجع عنه.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي على غزة تجاوز حدود الرد، حتى إن هناك حدودا للتعامل العسكري والعمليات العسكرية، حيث إن الجيوش لديها شرف التعامل وأسس يتعامل بها، والجيش الإسرائيلي تجاوز هذا الموضوع، وأصبح الأمر يشبه الانتقام غير المدروس والعقاب الجماعي والحصار والتجويع وقطع الكهرباء وامتداد المياه ومنع إدخال المساعدات.

غزة مدنيين إسرائيل استهداف كنيسة التهجير

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