الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد أهالى الوادى لدعم غزة وتأييد قرارات الرئيس بمنعه التهجير إلى سيناء

بدء توافد أهالي الوادي
بدء توافد أهالي الوادي الجديد إلي الميادين

بدأ أهالي الوادي الجديد في النزول إلى ميدان الساحة بمركز الخارجة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد عدوان الاحتلال الغاشم على المدنيين بقطاع غزة ورفضًا لتهجير ونزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء، وتأييد قرارات القيادة السياسية في حماية أمن مصر.

أهالى الوادى الجديد يؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين
 

ومن المقرر أن يؤدي أهالي المحافظة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بحضور رموز العمل السياسي والشعبي والتنفيذي في المحافظة ورجال الدين والكنيسة والأهالي وطلاب الجامعة. 

وستبدأ حوالي الثانية ظهرًا بعد صلاة الجمعة الوقفة الاحتجاجية والتظاهر ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.

 

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