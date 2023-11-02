الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: سلاح التنمية فى سيناء يحمى الشباب من استقطاب الإرهابيين

تنمية سيناء
تنمية سيناء

قال اللواء محمد الشهاوى، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن سلاح التنمية في سيناء يخلق فرص عمل للشباب؛ حتى لا يتم استقطابهم من الجماعات الإرهابية وقوى الشر.

وطنية مشايخ سيناء 

وأكد الشهاوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن جماعات الظلام نفذت 1329 عملية إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة في سيناء منذ يونيو 2014 إلى يونيو 2017، واستطاعت القوات المسلحة بدعم من مشايخ وعواقل سيناء أن تدمر البينة الأساسية للجماعات الإرهابية وتقضي عليهم.

تنمية سيناء 

أضاف أنه تم تنفيذ 360 مشروعًا في  شمال سيناء بتكلفة 460 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى كلفت 600 مليار جنيه، بينما تصل المرحلة الثانية 363 مليار جنيه من خلال تنفيذ 300 مشروع.

محمد الشهاوي الخبير العسكري خط أحمر الحدث اليوم

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