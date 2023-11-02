في 9 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن جهود وزارة النقل في تنمية شمال سيناء

تعمل الدولة في كافة مؤسساتها على دعم وتنمية شمال سيناء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تنمية وتطوير شمال سيناء، ونستعرض في السطور التالية كافة المشروعات التى عملت عليها وزارة النقل من أجل تطوير ورفع كفاءة شمال سيناء.

قامت وزارة النقل بتطوير الموانيء التى تخدم شمال سيناء ومنها ميناء "طابا، والعريش"، والعمل على ربطهم من خلال خطوط سكة حديد لخلق التكامل فيما بينهم من أجل تطوير نقل البضائع وزيادة العائد المادى منها وخدمة منطقة شمال سيناء.

تقوم وزارة النقل بتطوير ورفع كفاءة ميناء العريش البحري وذلك في المرحلة الأولى له، حيث يتم إنشاء أرصفة بإجمالى 2250 م تصل إلى حوالى 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م.

كما تقوم وزارن النقل بإنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م، وذلك ضمن تطوير ميناء العريش.

كما تعمل وزارة النقل على إنشاء ممر "العريش – طابا"، ويبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى.

وتعمل وزارة النقل على ربط ميناء العريش البحري ومنفذ طابا من خلال خط سكك حديد العريش / طابا وهو امتداد لخط الفردان / بئر العبد / العريش، وذلك لخدمة قطاع نقل البضائع في المنطقة وبالتالى زيادة الدخل المادى.

كما تستعد وزارة النقل لافتتاح خط الفردان / بئر العبد بسيناء، بعد توقف دام سنوات، ومن المقرر أن يعمل الخط خلال أيام قليلة، حيث تم إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد، بإجمالى أطوال حوالى 275 كم، يتم حاليا العمل على إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى فى بئر العبد والطور ورأس سدر، حيث تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير انشاء خط الفردان، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500كم.

وتعمل وزارة النقل في الوقت الحالى على التخطيطات الخاصة بإنشاء ميناء طابا البحرى، وذلك ضمن الممر اللوجسيتى العريش – طابا، الذى سيخدم تجارة “بئر العبد والفردان والعريش ووصلة بورسعيد".

قامت وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري بتنفيذ مشروعات طرق منها طريق هضبة الجلالة بطول 82 كم، طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم، طريق النفق – النقب بطول 231 كم، طريق طابا – نويبع بطول 60 كم.