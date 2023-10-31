إنشاء 23 ناديًا رياضيًا و1144 مسجدًا.. طفرة تنموية شاملة فى شمال سيناء
شهدت محافظة شمال سيناء تنمية مجتمعية مكثفة في كافة المجالات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم للبلاد.
تنمية رياضية
- إنشاء 70 مركزًا للشباب بالمحافظة عام 2021.
- إنشاء 23 ناديًا رياضيًا بالمحافظة عام 2021.
تنمية مجتمعية
- 93.7 ألف بطاقة عدد البطاقات التنموية في المحافظة حتى نهاية عام 2021.
- 10.2 ألف مستفيد من برنامج تكافل بالمحافظة عام 2021/2022.
- 9.96 ألف مستفيد من برنامج كرامة بالمحافظة عام 2021 /2022.
تنمية دينية
- إنشاء 1144 مسجدًا لها قرارات وزارية وتشرف عليها مديرية الأوقاف بالمحافظة عام 2021.