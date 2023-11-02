جيش الاحتلال: 335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا نقوم بضرب قوات العدو بنيران قوية من البر والجو.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: مقاتلونا يقودون المعركة بروح عالية ومعنويات قوية.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس وسنواصل القتال حتى نحقق ذلك، وجنودنا حاصروا غزة بالكامل.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، قائلا: إن إيران تحاول تشتيت انتباهنا عن الحرب في غزة، لكننا نركز على القضاء على حماس ولن يتمكن أحد من صرف انتباهنا، لافتا إلى أن رئيس الأركان زار القوات اليوم وأكد أن الجيش مستعد لأي تصعيد على أي جبهة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال في الجبهة الشمالية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في لبنان.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن 335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب.