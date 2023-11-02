مجزرة جديدة جديدة لجيش الاحتلال فى مخيم البريج

رصدت كاميرا "الغد الإخبارية" مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بمخيم البريج، حيث أكد مراسل القناة أن هناك عشرات الشهداء تحت الركام.

أشارت الوكالة الرسمية الفلسطينية إلى أن طيران الاحتلال قصف مدرسة في مخيم جباليا، ما أدى لارتقاء 27 شهيدًا ووقوع عشرات الجرحى، نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي، مؤكدًا أنه تم قصف المدرسة التي تؤوي نازحين، دون سابق إنذار.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا على قطاع غزة أحدثت دمارًا هائلًا استشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينيًا بينهم 3648 طفلًا، وأصيب نحو 22219، كما استشهد 134 فلسطينيًا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.