قصة طفلة سميت بيروت بعد انفجار المرفأ فاستشهدت فى غزة

نشرت قناة الغد الإخبارية تقريرًا عن طفلة فلسطينية سميت “بيروت” بعد انفجار المرفأ، فاستشهدت مع عائلتها جراء القصف الإسرائيلي في فلسطين.

"بيروت أبو شمالة" هكذا سميت الطفلة الفلسطينية بهذا الاسم بعد انفجار مرفأ بيروت، لكن لم تنج من قصف الاحتلال على فلسطين، حيث استشهدت في 27 من أكتوبر 2023، بعد قصف منزل عائلتها في القطاع المحاصر.

وفقًا لتقرير نشرته الغد الإخبارية فإنه تم تسميتها باسم بيروت؛ لأنها ولدت في 4 أغسطس 2020، وبسبب الحادث قرر والدها أن يسميها على اسم العاصمة اللبنانية.