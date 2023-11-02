الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بـ"التنسيقية" يستعرض آليات عمل لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم

المهندس طاهر أبو
المهندس طاهر أبو زيد

أوضح المهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آليات عمل لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي، قائلًا: "إن تدشين لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت عقب إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل من العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن لجنة العفو الرئاسي لا تقتصر عملها فقط على إدراج القوائم وترشيح الأسماء للعفو الرئاسي ولكن أيضًا تشملهم بالرعاية اللاحقة".

دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأضاف أبوزيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجلى دورها من خلال حس وطني شديد وبمسؤولية سياسية من خلال مباشرة اللجنة لعملها بجهود غير معلنة، من أجل التوصل لعدد كبير من الحالات، حتى تم تدشينها بشكل رسمي في شهر يوليو الماضي، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مارست هذا الدور بتجرد شديد ومهنية واحترافية حتى في سرية البيانات المدرجة للحالات. 

لجنة الدمج والتأهيل تنسيقية شباب الأحزاب العفو الرئاسي برنامج اليوم قناة dmc طاهر ابو زيد

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