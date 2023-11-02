الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس طالب بتهمة قتل شقيقه الأكبر في القاهرة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق في جنوب القاهرة الكلية، الخميس، بـ حبس طالب بتهمة قتل شقيقه الأكبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحرى حول الواقعة.

وتبين تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة وأن المجنى عليه، 23 سنة والمتهم (شقيقه الأصغر) يبلغ من العمر 16 سنة، ويوم الواقعة نشبت بينهم خلافات عائلية أدت إلى مشادة كلامية حادة وتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالاستيلاء على سلاح أبيض "سكين" وقام بتسديد 3 طعنات للمجنى عليه فى قلبه وصدره أدت إلى وفاته فى الحال.

البداية بورود بلاغ بالعثور جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مقتول بطعنات سكين وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقه الأصغر وألقى القبض على المتهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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