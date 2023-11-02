الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

“سيرة الأستاذ”.. “الوثائقية” تستعرض تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة هيكل

الوثائقية
الوثائقية

تعلن قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها، خلال شهر نوفمبر، الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي يتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

ويتضمن الجزء الثالث مشاهد وشهادات لم تظهر من قبل عن حريق منزل الأستاذ هيكل في برقاش، وتفاصيل محاولة اغتياله عقب أحداث ثورة 30 يونيو 2013، والوصية التي كتبها، واللحظات الأخيرة في حياته.

جدير بالذكر أن قناة "الوثائقية" أنتجت وعرضت الجزأين الأول والثاني من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"، خلال الشهرين الماضيين، احتفاءً بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.
 

وأعدت قناة "الوثائقية" خريطة خاصة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر حرب أكتوبر، وذلك من خلال عدد من الأفلام الوثائقية، التي تكشف عن كواليس الحرب وشهادات حقيقية من ضباط وجنود شاركوا في هذه الملحمة العظيمة.

وعرضت هذه الأفلام على مدار شهر أكتوبر، ومن بين هذه الأفلام: السلسلة الوثائقية "حدث في 1973"، والتي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة.

كما توثق يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية، عربيًا ودوليًا، خلال الفترة المذكورة، وتذاع السلسلة يوميًا على مدار 45 يومًا.

وعرضت قناة "الوثائقية"، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، شهادات وثائقية متلفزة تحت عنوان "من أرشيف الجبهة"، والتي يظهر فيها عدد من قادة حرب أكتوبر وبعض السياسيين والكتاب والشخصيات العامة ممن شاركوا أو عاصروا الحرب المجيدة، وتوثق هذه الأفلام بعض الوقائع والمعارك والقرارات التي شهدتها المعركة.

كما عرضت القناة شهادات لأول مرة موثقة لضباط وجنود شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة قبل نصف قرن تحت اسم "أنا حاربت إسرائيل"، توثق هذه الشهادات الحصرية، التي جرى تصويرها في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر، مجموعة من البطولات العسكرية الخالدة التي يرويها من حملوا السلاح على الجبهة وشاركوا في صناعة النصر.

مشاهد الوثائقية الأستاذ محمد حسنين هيكل هيكل سيرة الأستاذ تفاصيل

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