مواطن: مصطفون خلف قرارات الرئيس السيسى لحماية أمننا القومى

أعرب المواطن عبدالرحمن سعيد، عن بالغ تضامنه مع الأشقاء الفلسطينيين المرابطين تحت حصار الاحتلال لقطاع غزة منذ 27 يومًا.

وتابع سعيد لـ"الدستور"، أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين بالقطاع، يفرض على الدول العربية الاتحاد لمواجهة جرائم الحرب بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد أن الدولة المصرية بأكملها مصطفة خلف قرارات الرئيس السيسي الداعمة للفلسطينيين وحقهم التاريخي في إقامة دولتهم، وكذلك ما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي ومواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وتابع مُشيدًا بالدور المصري الحاسم تجاه القضية الفلسطينية وحجم المساعدات التي وصلت للقطاع استجابة للضغوط الإقليمية والدولية التي مارستها مصر من أجل إنقاذ غزة.