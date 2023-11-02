"إكسترا نيوز" تلتقى عددًا من مصابى غزة: إشادة بالرعاية الطبية

انفردت "إكسترا نيوز" بعدد من اللقاءات مع الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام الذين استقبلهم المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، ووفقًا لخطة المعدة؛ للتعامل مع أحداث غزة التي تتضمن جاهزية المستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم.

والتقى إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، بعدد من حالات المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى العريش، والذي استقبل عددا من الجرحى لتلقى الرعايا الطبية والعمليات الجراحية.

وكشف خالد أحد المصابين بقطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أنه تحرك لمعبر رفح في الثامنة من مستشفى ناصر بخان يونس، وخلال 3 ساعات حتى وصل للعريش.

أضاف أنه يعمل في مطعم، وتطوع لمستشفى ناصر ليقدم خدمة كإسعاف لأنه يحمل دورة إسعاف، وتم استهداف المستشفى لأن كل الفئات مستهدفة بفلسطين من نساء وأطفال وشيوخ ودفاع مدني ومستشفيات.

كان أملي أن أنقل لمصر

وتابع: أنه اتجه لمصر للعلاج من إصابة بعد إصابته ببتر في يده وخضع لثماني عمليات، مؤكدًا أنه كان كل أمله أن ينقل لمصر للعلاج مشيدًا بالرعاية الطبية، وموجهًا الشكر لكل الأطقم الطبية للاهتمام الزائد بهم ومن الناحية الغذائية.

وعن العبور أكد أنه كان عاديًا جدًا وسهلا جدًا وخرج بإسعاف من مستشفى ناصر حتى وصل لمصر، ونقل لسيارة إسعاف مصرية وصل بها لمستشفى العريش.