دوري نايل| قائمة سموحة في مواجهة الاتحاد بدربي الإسكندرية

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة سموحة والاتحاد في دربي الإسكندرية

ويواجه سموحة نظيره الاتحاد بـ"دربي الإسكندرية"، في تمام الرابعة عصر غدا الجمعة، على ستاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل

حراسة المرمى: الهاني سليمان وحسين تيمور.

خط الدفاع: شريف رضا ومحمد المغربي، وميدو مصطفى وطارق علاء، ومحمود وحيد.

خط الوسط: إسلام جابر ودوكو دودو، ومحمود حليمو وأبو بكر ليادي، وعمرو قلاوة وأحمد خالد، ومصطفى البدري ومحمد سعيد، ولحسن دهدوه وحسين فيصل.

خط الهجوم: حسام حسن وبن قسو، وفادي فريد.

قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والاتحاد السكندري بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة سموحة والاتحاد السكندري، في تمام الرابعة عصر غدا الجمعة، على ستاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة السادسة بدوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق دربي الإسكندرية، بين سموحة والاتحاد، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة بدريي الإسكندرية

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، كريم الديب، مصطفى إبراهيم، أسلام أبو سليمة، الحبيب حسن.

خط الوسط: خالد الغندور، ناصر ناصر، عبدالغني محمد، بلال السيد، عمر الوحش، يكالي أوبامي، مصطفى سعد ميسي، مورو ساليفو.

خط الهجوم: بواتينج، رجب عمران، أحمد عيد، مابولولو.