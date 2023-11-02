القاهرة الإخبارية: اليوم هو الأعنف على الحدود اللبنانية الجنوبية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت إن اليوم مشتعل على الحدود اللبنانية الجنوبية، والأعنف على مدار الأسابيع الماضية.

أضاف سنجاب، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه كانت هناك عمليتان رئيسيتان على الحدود اللبنانية الجنوبية الأولى نفذها حزب الله عبر استهداف أحد معسكرات الجيش الإسرائلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة بمسيرتين، مشيرًا إلى أن هذا هو الهجوم الأول من نوعه منذ بدأ التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية في الثامن من أكتوبر الماضي، حيث كانت المسيرتان محملتين كيمة كبيرة من المتفجرات.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن استخدام المسيرات يشير إلى زيادة التوتر إلى أن هناك استعداد ووجود العديد من الأسلحة الأخرى التي لم تدخل في المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود الجنوبية اللبنانية.