الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الجميع خاسر".. خبير اقتصادي: استمرار التصعيد في غزة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والطاقة

رضوان قاسم الخبير
رضوان قاسم الخبير في الشؤون الدولية والاقتصادية

قال رضوان قاسم الخبير في الشؤون الدولية والاقتصادية، إن استمرار التصعيد وتوسيع الحرب الجارية في غزة، فسيكون هناك ارتفاع في الأسعار على صعيد الطاقة وخاصة على الغاز، كما حدث في مرحلة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف قاسم، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ بداية الحرب في غزة بدأ السؤال إلى أين تذهب هذه المعركة وإلى أي مستوى إذا بقيت في غزة سيكون الوضع محتمل.

وأشار الخبير في الشؤون الدولية والاقتصادية، إلى أن الوضع بدأ يتسع خاصة مع إطلاق صواريخ حوثية من اليمن، فنحن ذاهبون إلى تصعيد أكثر وهذا سيؤثر بشكل أساسي على الطاقة والأسعار خاصة ونحن على أبواب الشتاء.

 

القاهرة الإخبارية التصعيد غزة ارتفاع في الاسعار الغاز

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