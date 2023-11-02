الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 3 حالات بناء مخالف فى حملة مكبرة جنوب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملة لليوم الثالث، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد من الجهات الأمنية وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب  .

وتنفيذ 3 حالات إزالة لمباني مخالفة  على مساحة 400  م جنوب بورسعيد.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد لمباني على أراضي زراعية  على مساحة 400 م، شملت 2 حالة في جمعية النصر على مساحة 300 م  وحالة في جمعية الاتحاد على مساحة 100 م  وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي شأن آخر،  شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة برئاسة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، استمرت على مدار يومين، حيث شارك في الحملة اللواء تامر السمري نائب مدير أمن بورسعيد،  و اللواء إبراهيم حمدي مساعد مدير الأمن، وقاد الأجهزة التنفيذية أثناء الحملة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب  والإدارات المختصة بحي الجنوب  .

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية فى جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر على مساحة 450 م ، وذلك أول أمس الثلاثاء،  كما أسفرت الحملة اليوم الأربعاء عن إزالة 7 حالات تعدي لمباني على أراضي زراعية على مساحة 1100 م في جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 وجمعية الزهور، على مساحة 1100 م وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة،  وطالب الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد  محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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بورسعيد الجهات الامنية إزالة مختلفة مخالفة

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