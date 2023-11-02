الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل داخله والوقوف على تطورات العمل داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه  اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من العاملين بالمبنى الإداري، للوقوف على مستجدات العمل،

وأوضح أن المنطقة الصناعية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورا غير مسبوق خاصة مع دخول كيانات صناعية عملاقة ساهمت في رفع اسم مصر عاليا في مختلف البلدان، ولعبت دور مهم فى دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة معدلات التصدير والإنتاج، وخلق الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، وذلك تماشيا مع خطط التنمية والتطوير على أرض بورسعيد.

وفي شأن آخر، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة مستجدات سير الأعمال في مبادرة  تخفيض الأسعار المقام داخل بازار بورسعيد الجديد،  مطمئنا على توافر السلع الغذائية من الأرز وزيت الطعام بكميات  تلبي احتباجات المواطنين، خاصة بعد إقبال المواطنين على المعرض لشراء سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة تصل ل 30%.

كما استعرض محافظ بورسعيد،  سير الأعمال في المنافذ (السيارات) المتحركة،  التي أقامتها محافظة بورسعيد أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد،  للتيسير على المواطنين وفتح منافذ متعددة لإقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالمرور والمتابعة الميدانية لانتظام العمل داخل مهرجان تخفيض الأسعار بالبازار الجديد،  وبالمنافذ المتحركة، والتنسيق المتواصل مع المصانع لتوفير كميات تلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بصفة مستمرة.

ويبلغ سعر عبوة الأرز ١٠ ك ٢٠٠ جنيه، وسعر زجاجة الزيت ١ك ٤٥ جنيها، وسعر الأرز ١ ك ٢١ جنيها، وكيلو اللحوم البلدي ٢٢٠ جنيها.

محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية بورسعيد ساهمت محافظ بورسعيد تطورات

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