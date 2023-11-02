الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طبيب بمستشفى العريش لـ" الدستور": أغلبية المصابين الفلسطينيين من النساء والأطفال

مستشفى العريش
مستشفى العريش

استقبل معبر رفح البري، مساء اليوم الخميس، 3 مصابين فلسطينيين، وتم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وفي هذا السياق، قال محمود إبراهيم، طبيب بقسم الطوارئ في مستشفى العريش لـ" الدستور"، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل آلاف المواطنين في قطاع غزة بدم بارد، مشيرًا إلى أن قطاع غزة مكان مأهول بالسكان ولذلك لم يكن من الطبيعي قصفه بعشرات الآلاف من القنابل والصواريخ.

وتابع “إبراهيم” أن أغلب الإصابات التي استقبلتها المستشفى تراوحت بين الكسور والجروح والإصابات الخطيرة، وبعض الإصابات التي تحتاج للتدخل الجراحي العاجل، موضحًا أن افتقار قطاع غزة للأدوات والإسعافات الأولية، تسبب في انهيار المنظومة الطبية.

وأكد " إبراهيم" أن أغلب المصابين بحاجة إلى علاج طويل الأمد، بسبب تأخر حالتهم الصحية، معقبًا:" أهل فلسطين أهلنا.. وغزة أرض فلسطينية عربية".

وزير الصحة يعلن رفع حالات الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد الصحي في جميع المستشفيات، وخاصة المستشفيات التي تقع في منطقة شمال غزة والمحافظات القريبة من محافظة شمال سيناء

وأضاف “عبد الغفار” في تصريحات له، أن هناك خطة واضحة لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي لأهل غزة، وذلك من خلال عدد من المحاور، منها التأكد من جاهزية عدد وكفاءة الطواقم الطبية، وتوافر الأدوية، بالإضافة إلى قطاع الطب الوقائي، وتوفير اللقاحات للأطفال

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حالات المصابين الفلسطينيين التي وصلت للمستشفيات في غاية الصعوبة، والدقة، وتحتاج إلى مهارات طبية مرتفعة للغاية، موضحًا أنه تم الاستعانة بأساتذة الجامعات وكبار المستشارين في وزارة الصحة.

 

أخبار معبر رفح رفح فلسطين مستشفيات شمال سيناء

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