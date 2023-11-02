"مستقبل وطن" يفتتح البرنامج التدريبي المجاني "التحول الرقمي" بمركز بلاط

افتتح حزب مستقبل وطن بمركز بلاط بالوادي الجديد، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني على التحول الرقمي بنادي تكنولوجيا المعلومات بجمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط بمركز بلاط.

وأكد أحمد سيد المصري أمين أمانة الشباب، أن الورشة التدريبية استهدفت 22 شاب وفتاة لتدريبهم علي التحول الرقمي حيث أصبح التحول الرقمي من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات والافراد التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين.

التحول الرقمي يعكس حرص واهتمام الدولة بالشاب

ومن جانبه، أكد كمال عبد اللطيف امين أمانة بلاط، أن هذه الفعاليات والبرامج التدريبية استكمالا للخدمات المجانية التي يقدمها مستقبل وطن للشباب والفتيات حيث تحقق هذه التدريبات نجاحا ملحوظا وذلك وفى اطار حرص واهتمام الدولة وقيادات حزب مستقبل وطن برعاية الشباب والفتيات لاستراتيجية حزب مستقبل وطن نحو الاهتمام بالنشء والشباب وتعظيم دورهم في بناء الجمهورية الجديدة وخلق جيل قادر علي تحمل المسؤولية والحفاظ علي مقدرات الوطن. وبناءة وتعزيز قدراتهم ومعارفهم من خلال توفير بيئة تفاعلية ومفيدة.

حاضر في هذا البرنامج التدريبي المهندس اسامة محمد عبد الحافظ المدرب المعتمد لدي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة ميكروسوفت، وحضر افتتاح فاعليات البرنامج التدريبي المجاني " التحول الرقمي الاستاذ سلامة علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط ومحمد عبد الرازق مدير ادارة بلاط التعليمية وامين امانة التعليم والبحث العلمي وايمن حنفي وكيل الادارة التعليمية والاستاذ هاشم عبد الرؤوف محمد مدير ادارة التضامن ببلاط وعبد الوهاب ذخيرة امين امانة المتابعة مستقبل وطن بالمحافظة ومحمد سلامة رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع ببلاط وانور حمودة مبارز امين امانة بلاط شرق بمركز بلاط.

وفي النهاية وجه جميع المتدربين الشكر والتقدير لقيادات مستقبل وطن علي دعم الشباب والفتيات وتوفير هذه البرامج المجانية لهم.

كما بعث جميع المتدربين برسالة شكر وتقدير ودعم لفخامة الرئيس وتأييدهم التام لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء. والتنمية والاصلاح.