الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" يسلم شهادات التحول الرقمي للمشاركين في البرنامج التدريبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالداخلة وأمانة التعليم والبحث العلمي بالحزب حفل ختامي لتسليم شهادات الحصول علي البرنامج التدريبي التحول الرقمي والمستقبل التقني علي المتدربين وكذلك تكريم قيادات التعليم بالإدارة التعليمية الذين كانوا لهم دور بارز في أنشطة الحزب.

وقدم النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة،  الشكر والتقدير لكل قيادات التعليم بالإدارة التعليمية وأمانة التعليم الذين كانوا لهم دور بارز في أنشطة الحزب وتسليم المتدربين في برنامج التحول الرقمي شهادات حضور التدريب معتمدة من التربية والتعليم وأمانة حزب مستقبل وطن.

أمين الحزب يعقد لقاء موسع مع الشباب حول الاستحقاق الرئاسي

وعلي هامش التكريم عقد لقاء موسعًا مع الشباب المتدريبن وقيادات التعليم حول المشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والحشد أمام صناديق الاقتراع.

من جانبه، دعا محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، الشباب المشاركين في اللقاء لأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتنظيم العمل. وضرورة توعية وحث المواطنين من جميع فئات المجتمع.

تغيرات جذرية للمحافظة بعد حياة كريمة

أوضح عبد الغني أن المبادرات الرئاسية ومشروع حياة كريمة التي نفذت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مباشرة منه وما نجم عنه من تغييرات جذرية في حياة المواطن في الريف المصري ومحافظة الوادي الجديد بصفه خاصة وانعكس ايضاً بشكل ايجابي علي مستوي معيشة الاسر الريفية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم .

وعرض مجدي محمد محمود مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة بعض انجازات الرئيس السيسي بالوادي الجديد في قطاع التعليم من إنشاء مدارس جديدة والصحة من إنشاء مستشفى الداخلة العام بتكلفة تصل إلى 700 مليون وفي مجال الطرق طريق تنيدة منفلوط وطريق الفرافرة ديروط وطريق العوينات وغيرها من الطرق.

شارك في الحوار مجدي محمد محمود مدير عام الإدارة التعليمية، أيمن حنفي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالداخلة، حاتم أمام أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة الحزب وعدد من أمناء الأمانات النوعية بأمانة الحزب بالمركز وقيادات التعليم والاعلام بمركز الداخلة.

حزب مستقبل وطن حفل ختامي تسليم شهادات البرنامج التدريبي التحول الرقمي لقاء موسعا مع الشباب المشاركة الفعالة الاستحقاق الرئاسي دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة الحشد أمام صناديق الاقتراع

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