هبة مجدي تحتفل بتصدر حكاية "عيشها بفرحة" قائمة watch it

احتفلت الفنانة هبة مجدي عبر “ستوري” حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" بتصدر حكاية “عيشها بفرحة”، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة “واتش إت” الرقمية.

وجاء في المركز الأول حكاية “عيشها بفرحة” لهبة مجدي وهاني عادي إذ احتل المسلسل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الرقمية، والتي حصدت الكثير من المشاهدات خاصًة مع قرب انتهاءها ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة اليوم.

وتظهر الفنانة هبة مجدي، بشخصية "يٌسر" والتي كانت تعمل في بداية الحلقة الأولى في شركة دعايا وإعلان، وتربطها علاقة بمديرها إلا أنها تكتشف خيانته فتقرر الانفصال عنه، والارتباط بغيره وهو أحد عملاء الشركة، ومن ثم تتحوّل حياتها إثر سقوطها من مكان مرتفع بسبب خطيبها الذي ينقلها المستشفي فورًا.

في هذه اللحظة، تنقلب حياة "يٌسر" رأسًا على عقب، لتصبح من ذوي الهمم –قعيدة على كرسي متحرك- وتترك عملها في مجال الدعايا والإعلان، وتتجه للعمل في الإخراج الذي درسته أثناء تواجدها في لندن، والذي اكتشفت أنه شغفها منذ الصِغر، بسبب حبها الشديد للسينما والتلفزيون.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة عبر شاشات التلفزيون

كما تعرض الحلقة على قناة ON دراما فى تمام الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للراحل الدكتور مصطفى محمود، وأشرف على ورشة الكتابة السيناريست عمرو محمود ياسين، بوجود ورشة كتابة تعمل على كتابة الحلقات، والمسلسل من إنتاج أحمد عبد العاطى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.