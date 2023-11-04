اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس كارلُس بروماس الأسقف

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم السبت، بذكرى القدّيس كارلُس بروماس الأسقف، الذي ولد في شمال إيطاليا عام 1538. سيم كاهنا ونبغ في العلوم اللاهوتية. وعينه البابا بيوس الرابع أسقفاً على ميلانو وكاردينالا. كان راعيا ساهراً على أبرشيته، فتفقدها مرارا، وجمع سينودساً أبرشياً واتخذ القرارات الكثيرة في سبيل خلاص النفوس وترسيخ الأخلاق المسيحية. توفي في 3 تشرين الثاني عام 1584.

العظة الاحتفالية في ذكرى القدّيس كارلُس بروماس الأسقف

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إنه لا يقتصر التواضع على تحدي الذات، إنما يشتمل أيضًا على الثقة بالله؛ فتحدي الذات وقوانا الذاتية يولد ثقة بالله، ومن هذه الثقة يولد كرم النفس. وفي هذا الإطار، شكلت القديسة العذراء مريم مثالًا ساطعًا حين تلفظت بهذه الكلمات: "أنا أَمَةُ الرَّبّ فَليَكُنْ لي بِحَسَبِ قَوْلِكَ".. برهنت مريم بقولها إنها أمة الرب عن أكبر وأسمى عمل تواضع يمكن لأحد القيام به، خاصة وأنها ردت بهذه الكلمات على التسابيح التي أغدقها عليها الملاك- أنها سوف تصبح أم الله، وأن الولد الذي سوف يخرج من أحشائها سوف يُدعى ابن الله العظيم، وهو أكبر شرف يمكن تخيله- هي بذلك تظهر دونيتها وعدم استحقاقها في وجه كلّ المدائح بقولها إنّها أمة الرب. ولكن يجدر بنا أن نلحظ أنها قدمت واجب التواضع حالًا إذا أظهرت الكرم الأسمى حين قالت "فَليَكُنْ لي بِحَسَبِ قَوْلِكَ".

وبذلك أرادت القول: صحيح أنني غير مستحقة بأي شكل من الأشكال لهذه النعمة، بالنظر إلى ما أنا عليه، ولكن بما أن ما هو صالح فيّ هو من الله وما تخبرني به هو رغبته القدوسة، أعتقد أن ذلك ممكن وسوف يحصل؛ ومن دون أن يراودها الشك، قالت: "فَليَكُنْ لي بِحَسَبِ قَوْلِكَ".