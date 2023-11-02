وزير الخارجية يلتقى الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، بالملحقين العسكريين وزوجاتهم المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج، وذلك في ختام الدورة التدريبية الخاصة بهم التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية سنويًا بالتنسيق مع جهاز الملحقين الحربيين.

جانب من اللقاء

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري تناول في بداية حديثه أطر وحجم المسئوليات الملقاة على عاتق ممثلي مصر بالخارج في إطار واجباتهم الوطنية تجاه الدفاع عن مصالح البلاد ومقدرات الشعب المصري، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية ومتعددة الأطراف.

جانب من اللقاء

وأوضح شكري أن طبيعة العمل التكاملي بين مكاتب التمثيل المختلفة لمصر بالخارج في إطار منظومة الدبلوماسية المصرية، وآليات التنسيق وتفاعل هذه الأدوات الدبلوماسية مع بعضها لخدمة مصالح الشعب المصري بالخارج والداخل.

جانب من الحضور

في سياق متصل، أكد شكري على أن هذه المسئوليات تستند على ثوابت متأصلة وممتدة للسياسة الخارجية المصرية على مدار عقود طويلة، نابعة من الثقل الاستراتيجي والدولي للدولة المصرية، منوهًا إلى علاقات مصر الإقليمية والدولية المشهود لها بالتوازن والاعتدال، وتحت قيادة سياسية حكيمة حدَّدت معايير وقيم ومبادئ ثابتة في إدارة الملفات مع مختلف دوائر العمق الاستراتيجي والعلاقات الخارجية المصرية.

جانب من اللقاء

ودار حوار مفتوح بين وزير الخارجية والملحقين العسكريين تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، ومواقف مصر تجاهها، وانعكاساتها على دوائر الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها، الحرب الدائرة في قطاع غزة وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من معاناة إنسانية جمة، وكذلك الأوضاع في ليبيا، والسودان، وسوريا، وسد النهضة.

جانب من اللقاء

وامتدت المناقشات كذلك لتشمل القضايا الدولية ومنها الأزمة الروسية- الأوكرانية، وموضوعات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة، فضلًا عن الاستماع إلى تقييمات المشاركين حول الدورة التدريبية والاستفادة المحققة منها.

لقاء شكري والضباط المرشحين للعمل في التمثيل الدبلوماسي

وثمن أطر التعاون القائمة بين وزارتي الخارجية والدفاع في تقديم برامج الدورات التدريبية للملحقين الدبلوماسيين والعسكريين، متمنيًا للسادة الملحقين العسكريين وزوجاتهم، اللائي يضطلعن بدور محوري في إتمام مهمة السادة الملحقين بنجاح، وافر السداد عند تسلم المهام المنوطة بهم في مكاتب الدفاع بالخارج، ومواصلة جهدهم الدءوب إزاء خدمة المصالح والأولويات المصرية على مختلف الأصعدة وطنيًا وإقليميًا وفي المحافل الدولية.